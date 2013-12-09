Дано: Строительная компания, которая создает эксклюзивные дома высшей ценовой категории в Ванкувере. Нужно: Создать плакат для имиджевой наружной рекламы. Просто и со вкусом, вроде логотипа и слогана компании на панорамном фоне города. ...
2 Элемента
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Прошу ВАС указывайте окончательную ЦЕНУ и СРОКИ! И предпочитаемый вид оплаты. Спасибо.!
Нужно сделать 2 вида рекламы.
1. Плакат размером 80*55см
Сверху чтобы был логотип и Заказ Такси 8-495-210-90-90
Прикладываю макет который мы уже делали нужно сделать аналог со следующим текстом:
Приглашаем водителей на работу в такси!
БЕЗ ИП - выделить
Различные Графики
Аренда Автомобилей от 1100 рублей.
Офис: Розанова 4, этаж 3, кабинет 4
И снизу большой номер телефона 8-495-500-66-22
2. Наклейка на лестницу
Размер 13х90см
Логотип
Аренда автомобилей от 1100 рублей
3 этаж, кабинет №4
Если что сайт www.imperiataxi.ru
Выбранный исполнитель
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