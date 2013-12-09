2 Элемента

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Прошу ВАС указывайте окончательную ЦЕНУ и СРОКИ! И предпочитаемый вид оплаты. Спасибо.!

Нужно сделать 2 вида рекламы.

1. Плакат размером 80*55см

Сверху чтобы был логотип и Заказ Такси 8-495-210-90-90

Прикладываю макет который мы уже делали нужно сделать аналог со следующим текстом:

Приглашаем водителей на работу в такси!

БЕЗ ИП - выделить

Различные Графики

Аренда Автомобилей от 1100 рублей.

Офис: Розанова 4, этаж 3, кабинет 4

И снизу большой номер телефона 8-495-500-66-22

2. Наклейка на лестницу

Размер 13х90см

Логотип

Аренда автомобилей от 1100 рублей

3 этаж, кабинет №4

Если что сайт www.imperiataxi.ru