2 Элемента

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен6 заявок151 просмотр

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Прошу ВАС указывайте окончательную ЦЕНУ и СРОКИ! И предпочитаемый вид оплаты. Спасибо.!

Нужно сделать 2 вида рекламы.

1. Плакат размером 80*55см

Сверху чтобы был логотип и Заказ Такси 8-495-210-90-90

Прикладываю макет который мы уже делали нужно сделать аналог со следующим текстом:

Приглашаем водителей на работу в такси!

БЕЗ ИП - выделить

Различные Графики

Аренда Автомобилей от 1100 рублей.

Офис: Розанова 4, этаж 3, кабинет 4

И снизу большой номер телефона 8-495-500-66-22

2. Наклейка на лестницу

Размер 13х90см

Логотип

Аренда автомобилей от 1100 рублей

3 этаж, кабинет №4

Если что сайт www.imperiataxi.ru

11 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Все быстро и в срок. Работает по выходным это очень большой +! Очень понравилось работать со Станиславом. Всегда на связи. В общем рекомендую.
Вилен профессионально подходит к работе с исполнителями, хорошо объясняет задание и быстро согласовывает работу. Всегда онлайн и оплата также быстро!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама

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