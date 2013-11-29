Продающая листовка

Необходимо придумать и отрисовать ПРОДАЮЩУЮ листовку или флаер (размер не более А5 или 1/3 А4, если флаер, полноцвет, двухсторонний) 4+4 для проекта dr-dix.ru

Листовка будет распространяться по почтовым ящикам, поэтому цель ее достал из ящика- зашел в ИМ-выбрал-заказал, кроме того необходимо учесть тот факт, что почту часто забирают дети, соответственно, этот факт так же ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО учесть.

Ваши предложения по срокам и стоимости работ прошу оставлять в ветке проекта.

Наличие подобных реализованных проектов (продающая полиграфия) будет огромным плюсом.

С уважением, Данила