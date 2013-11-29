Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Прошу ВАС указывайте окончательную ЦЕНУ и СРОКИ! И предпочитаемый вид оплаты. Спасибо.! Нужно сделать 2 вида рекламы. 1. Плакат размером 80*55см Сверху ...
Продающая листовка
Необходимо придумать и отрисовать ПРОДАЮЩУЮ листовку или флаер (размер не более А5 или 1/3 А4, если флаер, полноцвет, двухсторонний) 4+4 для проекта dr-dix.ru
Листовка будет распространяться по почтовым ящикам, поэтому цель ее достал из ящика- зашел в ИМ-выбрал-заказал, кроме того необходимо учесть тот факт, что почту часто забирают дети, соответственно, этот факт так же ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМО учесть.
Ваши предложения по срокам и стоимости работ прошу оставлять в ветке проекта.
Наличие подобных реализованных проектов (продающая полиграфия) будет огромным плюсом.
С уважением, Данила
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