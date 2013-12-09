Дизайн наклейки

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт9 заявок146 просмотров

Необходим яркий, нетривиальный, дизайн наклейки (ФЕЙЕРВЕРКИ).

Дизайн должен быть насыщенный, чтобы цеплялся глаз, так как будет клеиться на доски объяв, около подъездов.

Форма круглая или прямоугольная.

11 лет назад
keit13
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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