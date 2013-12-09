Дизайн наклейки

Необходимо придумать и отрисовать ПРОДАЮЩУЮ листовку или флаер (размер не более А5 или 1/3 А4, если флаер, полноцвет, двухсторонний) 4+4 для проекта dr-dix.ru Листовка будет распространяться по почтовым ящикам, поэтому цель ее достал из ...