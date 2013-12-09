Наружная реклама

Нужен дизайн банера автосервиса. Размеры 880*200 см

Банер будет размещаться на стене автосервиса.

На банере необходимо разместить логотип(в приложении)

И четыре основные виды деятельности которыми мы занимаемся:

Чип-тюнинг

Диагностика и ремонт

Автосигнализации

Автоэлектрик

в приложении еще экселевский файл где я набросал структуру банера как вижу ее я, но дизайнеры вы и не обязательно ее придерживаться