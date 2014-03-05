Разработать дизайн-макет рекламной оклейки авто

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  2. Наружная реклама
Завершен9 заявок172 просмотра

Необходимо разработать дизайн макетов оклейки двух автомобилей только по бокам и сзади. Вся информация во вложенном файле. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Спасибо!

11 лет назад
vavon
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Работа исполнена в срок. Качественно. Сотрудничеством доволен!
Грамотный заказчик, профессионал, оплата - мгновенно.

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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