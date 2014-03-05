Нужен дизайн банера автосервиса. Размеры 880*200 см Банер будет размещаться на стене автосервиса. На банере необходимо разместить логотип(в приложении) И четыре основные виды деятельности которыми мы занимаемся: Чип-тюнинг Диагностика ...
Разработать дизайн-макет рекламной оклейки авто
Необходимо разработать дизайн макетов оклейки двух автомобилей только по бокам и сзади. Вся информация во вложенном файле. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Спасибо!
Выбранный исполнитель
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