Дизайн наружной рекламы

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Закрыт16 заявок201 просмотр

Разработать дизайн наружной рекламы для компании Vega Line натяжные потолки.

Приблизительное фото расположения приложены. Форма произвольная, основной акцент сделать на логотип.

Логотип приложен.

13 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

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