Требуется разработать креативный дизайн наклеек на автомобиль ГАЗ 3221 Газель.
Дизайн наружной рекламы
Разработать дизайн наружной рекламы для компании Vega Line натяжные потолки.
Приблизительное фото расположения приложены. Форма произвольная, основной акцент сделать на логотип.
Логотип приложен.
Заявки фрилансеров
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