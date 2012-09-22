Доработать графику для витрины офиса.

Нужно доработать существующую графику. Не устраивает несколько моментов:

1. Дорога на рисунке не реалистична, не соблюдены пропорции между отрезками разделительной полосы (слишком частые полосы), нет текстуры на асфальте, нет теней.

2. знак, тоже не реалистичен, опять же текстура, тени и пр. знак нужно повернуть чтобы был "лицом" к дороге и сделать столб на котором он висит и не казалось ,как сейчас ,что он в воздухе висит

3. текст расставлен необдуманно, особенно тот, что справа "low deposits"

Графика состоит из 5 отдельных блоков/файлов тк в последствии они будут распечатаны на виниле и приклеены на окна. Все файлы нужно сохранить в Ai