Доработать графику для витрины офиса.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок204 просмотра

Нужно доработать существующую графику. Не устраивает несколько моментов:

1. Дорога на рисунке не реалистична, не соблюдены пропорции между отрезками разделительной полосы (слишком частые полосы), нет текстуры на асфальте, нет теней.

2. знак, тоже не реалистичен, опять же текстура, тени и пр. знак нужно повернуть чтобы был "лицом" к дороге и сделать столб на котором он висит и не казалось ,как сейчас ,что он в воздухе висит

3. текст расставлен необдуманно, особенно тот, что справа "low deposits"

Графика состоит из 5 отдельных блоков/файлов тк в последствии они будут распечатаны на виниле и приклеены на окна. Все файлы нужно сохранить в Ai

13 лет назад
stasD
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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