Вся информация по ссылке https://sites.google.com/site/doorhanirk/promo/naruzka/banner/ges Примеры работ обязательны. Приветствуется вдумчивый творческий подход и понимание особенностей наружной рекламы в т.ч. билбордов
Доработать графику для витрины офиса.
Нужно доработать существующую графику. Не устраивает несколько моментов:
1. Дорога на рисунке не реалистична, не соблюдены пропорции между отрезками разделительной полосы (слишком частые полосы), нет текстуры на асфальте, нет теней.
2. знак, тоже не реалистичен, опять же текстура, тени и пр. знак нужно повернуть чтобы был "лицом" к дороге и сделать столб на котором он висит и не казалось ,как сейчас ,что он в воздухе висит
3. текст расставлен необдуманно, особенно тот, что справа "low deposits"
Графика состоит из 5 отдельных блоков/файлов тк в последствии они будут распечатаны на виниле и приклеены на окна. Все файлы нужно сохранить в Ai
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