Макет рекламного стенда Бастион

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок188 просмотров

Требуется специалист для разработки макета рекламного стенда с продукцией. Стенд будет висеть в торговом зале. Стенд посвящен GSM сигнализации «Бастион» и должен быть выполнен в стиле главной фирменной коробки (макет коробки во вложении). На стенде будут располагаться составные части (устройства, датчики и.т.п) сигнализации.

13 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$150
4 дня

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн стенда

    $50

    Требуется дизайн стенда, размер: высота 103 x ширина 83см, ПВХ - толщина 5мм, белые поля - 5см, оракал или винил Стоимость и сроки? Текст для рекламы: ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реклама для бигборда

    Нужен рисунок для рекламного биг-борда, размер 6*3 метра. Рисунок с минимальной нагрузкой и минимумом информации. Яркие цвета текста (как вариант - красный), разные размеры букв. Плакат должен: 1. Привлекать внимание. В ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн бигборда

    $20

    опис реклами: "700-701. 098 4 700 701. Перша Юридична довідка. Консультації базкоштовні. PRO BONO Юридичне об'єднання "СТАТУС"" Оплата за надані послуги буде проведена, в ...

    Наружная реклама14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать красивый дизайн

    Необходимо сделать дизайн макет по размерам во вложение Делаем Стеллажи с одеждой которые уходят вдаль создавая эффект перспективы. Мягкие игрушки выпрыгивают из стилажей и смотрят в окно. Объёмные ...

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Эмблема

    $250

    Есть организация, которая занимается реализацией электротехнической продукции(розетки, кабель, лампочки и т.п.). ЦЕЛЬ:создать эмблему-человечка, чтобы было видно его предрасположенность к данной сфере.Например,вместо головы лампочка, вместо рук проводаи вилки и т.д. что то ...

    Наружная реклама23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать оформление здания

    Есть оформленное здание в слоях. Нужно сделать примерно это http://shot.qip.ru/008ZbR-1adNBVgo1/ это описание https://www.dropbox.com/s/kxpxp3dv8eti653/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD2.jpg https://www.dropbox.com/s/i1f473hql20lgyu/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD1.jpg Это файл psd в слоях https://www.dropbox.com/s/d4ywspe9ks1ziai/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%812%281%29.psd Укажите сроки ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад