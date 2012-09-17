Требуется дизайн стенда, размер: высота 103 x ширина 83см, ПВХ - толщина 5мм, белые поля - 5см, оракал или винил Стоимость и сроки? Текст для рекламы: ...
Макет рекламного стенда Бастион
Требуется специалист для разработки макета рекламного стенда с продукцией. Стенд будет висеть в торговом зале. Стенд посвящен GSM сигнализации «Бастион» и должен быть выполнен в стиле главной фирменной коробки (макет коробки во вложении). На стенде будут располагаться составные части (устройства, датчики и.т.п) сигнализации.
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