Двойной билборд 3х6

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт16 заявок264 просмотра

Вся информация по ссылке https://sites.google.com/site/doorhanirk/promo/naruzka/banner/ges

Примеры работ обязательны. Приветствуется вдумчивый творческий подход и понимание особенностей наружной рекламы в т.ч. билбордов

13 лет назад
BAIKAL-777
Вячеслав 
53 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров