Оклейка автомобиля (наружный дизайн автомобиля)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт13 заявок171 просмотр

Автомобиль Chevrolet Lacetti (Хэтчбек) красного цвета. Требуется разработать спортивно-сдержанный дизайн (unisex), цветовую гамму для оклейки не более 30% кузова автомобиля. Все доп-вопросы в Л\С

13 лет назад
lacetti
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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