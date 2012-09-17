Требуется сделать афишу для рок концерта, быстро, качественно, дёшево. Предоставляю логотипы и фото выступающих групп
Оклейка автомобиля (наружный дизайн автомобиля)
Автомобиль Chevrolet Lacetti (Хэтчбек) красного цвета. Требуется разработать спортивно-сдержанный дизайн (unisex), цветовую гамму для оклейки не более 30% кузова автомобиля. Все доп-вопросы в Л\С
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