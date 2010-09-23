Дизайн оформления внешнего вида магазина

Необходимо быстро и качественно сделать три экземпляра качественного дизайна (в различных цветовых и технических исполнениях) оформления внешнего вида отдела в торговом комплексе, занимающегося продажей художественной (как правило современной фантастики, к примеру «Перумов») и детской развивающей литературы (издательства: «Бкварик» и «Белфакс»). Корпоративных цветов нет, корпоративного стиля нет, логотипа нет. (свобода для творческой мысли) Название отдела: «Книги» Дизайны нужны качественные, предупреждаем, новичкам в работе с дизайном лучше поискать другие заказы. Необходимо, чтобы отдел бросался в глаза издалека. Дизайн должен быть стильным и «говорящим».

Размеры и вид отдела указаны ниже: