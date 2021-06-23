Внимание всем, кто оставлял заявку! Мы приложили файл с фото реального здания и замерами. Баннер который сейчас актуальный (особенно там, где два пилота) - это пример того, что НЕ должно быть! ...
Дизайн постеров для торговой точки
Нужно подготовить дизайн постеров для 3 стеклянных поверхностей торговой точки. Размеры 975/1150. Предлагайте вашу цену, сроки. Логотип имеется
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
В целом, это 8 рекламных плакатов: 2 макета на таргет, 2 плаката сити-формата, 4 листовки (типа объявлений в автобусах). Вкратце: нужно для университета, в дальнейшем разработки использоваться не будут. Из дизайнерских исходников с ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработка макета по изображению в Corel Draw Желателен опыт в разработке макетов именно для неоновых вывесок в связи с тонкостями работы с ним (кратность реза неона, эластичность неона, выборка и тд.)Наружная реклама10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать макет для рекламы в сторис, для нашего сервиса. А также россматриваем сотруднечиство на постоянной основе. Цена за макеты 15$. Нужно портфолио.Наружная реклама34 заявкиЗакрыт4 года назад
Курсы премиум английского сотрудничают, с спорт-клубом Хотим разместить в спорт клубе приглашение для их клиентов на наши курсы(Размер обявления а4 или а5)Наружная реклама23 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать макет ролл-аппа, будет расположен в бизнес-центре. Размеры 80х200 и 85х200 Содержание текстовое - взять из файла - готового макета ролл-аппа Задача - сделать его как бы в 3D, "живым", объемным. ...Наружная реклама9 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Необходимо нарисовать баннер для точки, которая занимается продажей фотомагнитов в летнем парке на картинге. Баннер состоит из двух частей, как на прикрепленных фото: Верхней и нижней-основной. На верхней должна быть надпись: "Ваши фото здесь", а ...Наружная реклама7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать апгрейд фасада и вывески салона красоты.Наружная реклама18 заявокЗакрыт4 года назад