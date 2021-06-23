Дизайн постеров для торговой точки

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Закрыт36 заявок581 просмотр

Нужно подготовить дизайн постеров для 3 стеклянных поверхностей торговой точки. Размеры 975/1150. Предлагайте вашу цену, сроки. Логотип имеется

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