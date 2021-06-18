Разработка 6-8 рекламных плакатов

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен2 заявки685 просмотров

В целом, это 8 рекламных плакатов: 2 макета на таргет, 2 плаката сити-формата, 4 листовки (типа объявлений в автобусах).

Вкратце: нужно для университета, в дальнейшем разработки использоваться не будут. Из дизайнерских исходников с моей стороны есть сам логотип и фирменный узор, который также может использоваться.

Важные моменты: чтобы выглядело реалистично, адекватно, привлекательно, чтобы была привязка к самой теме проекта (чтобы было понятно, что это не с воздуха взявшиеся картинки)Поскольку в массы работа не отправится, мороки со шрифтами и авторскими правами точно не будет.

Более детальное тз вышлю после просмотра ваших работ.Писать на почту [email protected].

И, кстати, чем быстрее будет выполнена работа, тем больше готова заплатить.

Дедлайн до 21 июня.

Жду ваших откликов! :)

4 года назад
guest_16239224914371
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$70
2 дня
Escrow
Очень рада, что довелось поработать именно с Александром! Такого талантливого, лояльного и компромиссного исполнительно я ещё не встречала. Мы на берегу обсудили формат, детали и условия, решали и оговаривали в момент любые изменения, а главное — Александр всегда был на связи и моментально принялся за работу, думаю, это и поспособствовало быстрому и качественному результату. Очень рекомендую!:)
Замечательный заказчик.

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Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад