Разработка 6-8 рекламных плакатов

В целом, это 8 рекламных плакатов: 2 макета на таргет, 2 плаката сити-формата, 4 листовки (типа объявлений в автобусах).

Вкратце: нужно для университета, в дальнейшем разработки использоваться не будут. Из дизайнерских исходников с моей стороны есть сам логотип и фирменный узор, который также может использоваться.

Важные моменты: чтобы выглядело реалистично, адекватно, привлекательно, чтобы была привязка к самой теме проекта (чтобы было понятно, что это не с воздуха взявшиеся картинки)Поскольку в массы работа не отправится, мороки со шрифтами и авторскими правами точно не будет.

Более детальное тз вышлю после просмотра ваших работ.Писать на почту [email protected].

И, кстати, чем быстрее будет выполнена работа, тем больше готова заплатить.

Дедлайн до 21 июня.

Жду ваших откликов! :)