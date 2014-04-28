Дизайн витрины

$50
Наружная рекламаЗакрыт7 заявок177 просмотров
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нужно разработать дизайн витрины для магазина по продаже тайской косметики.

Размер витрины

ширина 3.40 на высоту 2.20

Изображение того стиля, который нужен прилагаю.

Должен быть коллаж из фото по тайской медицине, в центре логотип компании (в приложении).

Также должны присутствовать надписи - тайская медицина, лучшая косметика со всей Азии, натуральный 100% латекс, товары для здоровья.

10 лет назад
rkhromov
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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