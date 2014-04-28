Нужен баннер размеры 190 см на 140 см (горизонтальный) пример в приложении (это просто пример как мне нравится. но выглядеть должно не так ужасно) ну или если у вас есть готовое решение, тоже рассмотрю. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно разработать дизайн витрины для магазина по продаже тайской косметики.
Размер витрины
ширина 3.40 на высоту 2.20
Изображение того стиля, который нужен прилагаю.
Должен быть коллаж из фото по тайской медицине, в центре логотип компании (в приложении).
Также должны присутствовать надписи - тайская медицина, лучшая косметика со всей Азии, натуральный 100% латекс, товары для здоровья.
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