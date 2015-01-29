Изготовить макет для растяжки.

Наружная рекламаЗавершен18 заявок187 просмотров
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Здравствуйте!

Для типографии нужен макет растяжки.

Размер готовой растяжки 3 на 6 метров. Картинка и текст в наличии. В макете должна быть изображена металлическая бытовка и слова:

БЫТОВКИ

Продажа

Аренда, а также адрес сайта и контактные телефоны.

Хотелось бы увидеть несколько вариантов

С уважением, Юлия

10 лет назад
KlimenkoUlia
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Спасибо!
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