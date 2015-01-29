Изготовить макет для растяжки.

Здравствуйте!

Для типографии нужен макет растяжки.

Размер готовой растяжки 3 на 6 метров. Картинка и текст в наличии. В макете должна быть изображена металлическая бытовка и слова:

БЫТОВКИ

Продажа

Аренда, а также адрес сайта и контактные телефоны.

Хотелось бы увидеть несколько вариантов

С уважением, Юлия