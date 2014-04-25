Дизайн вывески шашлыки

$14
Наружная рекламаЗакрыт6 заявок148 просмотров
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овальная вывеска ширина965 высота 565

по кругу надпись ШАШЛЫК НА УГЛЯХ

в ценетре шампур на тарелке

в заявке указывайте скайп

макет не сложный, поэтому получить хотелось бы сегодня

бюджет 500р

10 лет назад
denvep
Иван 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Станислав прекрасно выполнил задание. Меньше чем через 2 часа у меня было 3 варианта вывески. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. ТЗ понятное, положительные эмоции от общения, оплата моментальная
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