Нужно разработать дизайн макет рекламного флаера

Срочно Баннер к открытию мотосезона Размер баннера: 2400х6000 Перед баннером будет стоять два квадроцикла, на которых будут фотографироваться люди. При разработке макета баннера, необходимо учитывать, что на его фоне будут фотографироваться люди на квадроциклах. Ваши идеи по содержанию ...