Необходимо нарисовать макет для баннера, который потом будет печататься. 1. Ширина баннера 5,2-5,3 метра. 2. Строка заглавными буквами "ТЕРРАСНАЯ ДОСКА" шрифт ARIAL 3. Строка мелкими буквами ниже "3D дизайн-проект - БЕСПЛАТНО" шрифт ARIAL 4. По бокам желательно разместить ...
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Нужно разработать дизайн макет рекламного флаера A5
Направление - продажи .... Необходимо нарисоват флаер и предоставить в формате для печати.
$10
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