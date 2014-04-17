Поставить штору в интерьер

овальная вывеска ширина965 высота 565 по кругу надпись ШАШЛЫК НА УГЛЯХ в ценетре шампур на тарелке в заявке указывайте скайп макет не сложный, поэтому получить хотелось бы сегодня бюджет 500р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фотография дорогой шторы в фотостудии.
Результат пока крайне фиговый - не видно что штора дорогая
Надо ее обработать и поставить ее в дорогой интерьер - из интернета или фотобанка.
Нужен ОЧЕНЬ хороший технический дизайнер
для информации цена шторы и багетного карниза на фото - 40-50 тыс. рублей. И это не потому что кто-то продает втридорога)
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