Поставить штору в интерьер

Есть фотография дорогой шторы в фотостудии.

Результат пока крайне фиговый - не видно что штора дорогая

Надо ее обработать и поставить ее в дорогой интерьер - из интернета или фотобанка.

Нужен ОЧЕНЬ хороший технический дизайнер

для информации цена шторы и багетного карниза на фото - 40-50 тыс. рублей. И это не потому что кто-то продает втридорога)