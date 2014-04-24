Сделать креативно баннеры для наружки

1) Нужно сделать крутой баннер, который состоит из 4 частей размерами 6 на 4. Прототип прилагается

Фоны и цвета как на сайте http://vashinvestor.ru/

1) Баннеры, состоят из 4 блоков home.png

1. блок Сексуальная девушка в офисном, но не в трусах а в офисном но очень сексуальная

2. Просто с текстом

3. Очень крутая тачка которая привлечет внимание

4. информационный блок

2) Пресс волл размером 2 на 10 метров. Фон и цветовая гамма как на сайте

Это должно:

1) Привлекать внимание

2) Должно быть в фирменных цветах и не на белом фоне