Реклама для психолога

Требуется создание рекламы для психолога ( один человек, занимается семейным консультированием, лечением зависимостей, фобий, депрессии и пр.). Реклама будет размещена на световой панели в коридоре фитнес-клуба. Размер печатаемой пленки BACKLIT — 1220 Х 820 мм,

размер видимого рекламного поля — 1200 Х 790 мм.

Наша клиентская аудитория: довольно хорошо обеспеченные мужчины от 25 до 40 лет и следящие за собой девушки 20-35 лет. Размещающая рекламу сторона выставила к ней основное требование : сдержанность, отсутствие \"неприятных\" терминов, как то: анорексия, булимия, алкоголизм ( хоть нам и жаль, что указать их мы не можем, так как хотелось бы максимально четко донести до клиента , какого плана услуги предлагаются).

Что хотелось бы видеть в рекламном шаблоне: приятный, вызывающий позитивные ассоциации \"рисунок\"( но без конкретных людей) и на нем надпись о самих услугах с номером телефона ( надпись может быть совсем простой, например, \"помощь психолога\", но хотелось бы чего-то более оригинального, так что рассмотрим ваши варианты ). Желательно более одного макета, чтобы был выбор.

Оплата по договоренности, до 100 USD, в зависимости от качества и количества макетов.