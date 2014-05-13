Сделать рекламный баннер для кафе.

Нужно разработать макет рекламного баннера для кафе, что бы он перекликался с общей атмосферой кафе.

1. Размер макета 1000x480мм (формат jpeg)

2. На баннере должно быть красиво написано:

Вкусные обеды, еда с собой.

На первом этаже нашего бизнес центра для Вас отрыто кафе.

3. Еще должно присутствовать красиво скомпонованные изображение символизирующее кафе - ложка с вилкой или тарелка с чашкой, как узнаваемый символ.

Возможно ли такое изготовить и сколько будет стоить такой макет?