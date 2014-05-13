Сделать рекламный баннер для кафе.

$50
Наружная рекламаЗавершен12 заявок733 просмотра
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Нужно разработать макет рекламного баннера для кафе, что бы он перекликался с общей атмосферой кафе.

1. Размер макета 1000x480мм (формат jpeg)

2. На баннере должно быть красиво написано:

Вкусные обеды, еда с собой.

На первом этаже нашего бизнес центра для Вас отрыто кафе.

3. Еще должно присутствовать красиво скомпонованные изображение символизирующее кафе - ложка с вилкой или тарелка с чашкой, как узнаваемый символ.

Возможно ли такое изготовить и сколько будет стоить такой макет?

10 лет назад
Renderhouse
Сергей 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$30
1 день
Благодарю Анатолия за выполненный проект, все было сделано в срок и как надо.
Доволен сотрудничеством! Оплата своевременная .
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