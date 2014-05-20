Сделать дизайн для печати на баннере

Нужен баннер размеры 190 см на 140 см (горизонтальный) пример в приложении (это просто пример как мне нравится. но выглядеть должно не так ужасно) ну или если у вас есть готовое решение, тоже рассмотрю. также на баннере необходимо предусмотреть текст (телефон, адрес, и описание услуг) - Волосы для наращивания, большой выбор, низкие цены, лорем ипсум....

Второй баннер 129см на 220 см (вертикальный) там тоже должна быть девушка с длинными волосами и в столбик перечень товаров/услуг.

указывайте сроки и стоимость. если есть ссылки на подобные работы присылайте. спасибо