Сделать дизайн для печати на баннере

Здравствуйте! Для типографии нужен макет растяжки. Размер готовой растяжки 3 на 6 метров. Картинка и текст в наличии. В макете должна быть изображена металлическая бытовка и слова: БЫТОВКИ Продажа Аренда, а также адрес сайта и контактные телефоны. Хотелось бы увидеть ...
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Нужен баннер размеры 190 см на 140 см (горизонтальный) пример в приложении (это просто пример как мне нравится. но выглядеть должно не так ужасно) ну или если у вас есть готовое решение, тоже рассмотрю. также на баннере необходимо предусмотреть текст (телефон, адрес, и описание услуг) - Волосы для наращивания, большой выбор, низкие цены, лорем ипсум....
Второй баннер 129см на 220 см (вертикальный) там тоже должна быть девушка с длинными волосами и в столбик перечень товаров/услуг.
указывайте сроки и стоимость. если есть ссылки на подобные работы присылайте. спасибо
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