Дизайнер для комплексной проработки проекта

Приглашаем к сотрудничеству дизайнера на комплексную проработку и сопровождение проектов.

Подробности на сайте www.756606.ru/partner/cooperation

Базовые знания в области маркетинга и рекламы обязательны.

Нужен партнер, который не будет ждать пошаговых инструкций, а будет понимать суть действий и предлагать свои решения.