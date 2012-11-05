Дизайнер для комплексной проработки проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт5 заявок219 просмотров

Приглашаем к сотрудничеству дизайнера на комплексную проработку и сопровождение проектов.

Подробности на сайте www.756606.ru/partner/cooperation

Базовые знания в области маркетинга и рекламы обязательны.

Нужен партнер, который не будет ждать пошаговых инструкций, а будет понимать суть действий и предлагать свои решения.

13 лет назад
BAIKAL-777
Вячеслав 
53 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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