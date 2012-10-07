Необходимо разработать наклейку на окно в магазин. Размер окна 125х66 см Тематика медицинская. Подробное ТЗ при обсуждении.
Баннер 240х190
Задача сделать баннер на основе образца из приложения.
Баннер должен быть динамичным и носить ярко выраженную экстремльную направленность, быть динамичным, наполненным энергетикой движения.
Баннер будет висеть на стене спортивного зала.
Что берем из образца:
1. Четырех персонажей.
2. Принцип организации фона - хаотичные штрихи, окружности
Что нужно добавить/изменить:
1. Нужен еще один персонаж, четко ассоциирующийся с акробатикой, отрисованный в том же стиле, что и остальные.
Пример: http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=650&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BxXXWCFHrwpfAM:&imgrefurl=http://www.vgorode.ru/dennysfreeman/people/showPost/tId/1651834/postId/38937192&docid=hSrljL_7j8pRlM&imgurl=http://gomelparkour.com/images/%283%29.jpg&w=1280&h=960&ei=0Bh4UM-LAvLV4QT6oICwBA&zoom=1&iact=rc&dur=489&sig=101954446979957225236&page=2&tbnh=139&tbnw=185&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:20,i:211&tx=82&ty=54
Либо любой другой на ваше усмотрение, выполняющий сальто назад (поиск в гугле: backflip либо сальто назад)
3. Адрес сайта: www. ACROextreme.ru (крупно)
Если вас заинтересовал проект, прошу сразу указывать стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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