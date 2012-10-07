Баннер 240х190

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт4 заявки366 просмотров

Задача сделать баннер на основе образца из приложения.

Баннер должен быть динамичным и носить ярко выраженную экстремльную направленность, быть динамичным, наполненным энергетикой движения.

Баннер будет висеть на стене спортивного зала.

Что берем из образца:

1. Четырех персонажей.

2. Принцип организации фона - хаотичные штрихи, окружности

Что нужно добавить/изменить:

1. Нужен еще один персонаж, четко ассоциирующийся с акробатикой, отрисованный в том же стиле, что и остальные.

Пример: http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=650&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BxXXWCFHrwpfAM:&imgrefurl=http://www.vgorode.ru/dennysfreeman/people/showPost/tId/1651834/postId/38937192&docid=hSrljL_7j8pRlM&imgurl=http://gomelparkour.com/images/%283%29.jpg&w=1280&h=960&ei=0Bh4UM-LAvLV4QT6oICwBA&zoom=1&iact=rc&dur=489&sig=101954446979957225236&page=2&tbnh=139&tbnw=185&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:20,i:211&tx=82&ty=54

Либо любой другой на ваше усмотрение, выполняющий сальто назад (поиск в гугле: backflip либо сальто назад)

3. Адрес сайта: www. ACROextreme.ru (крупно)

Если вас заинтересовал проект, прошу сразу указывать стоимость и сроки.

13 лет назад
drpierro
Павел 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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