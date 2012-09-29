Переделать фотошоп-вариант вывески в вектор Corel

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт14 заявок213 просмотров

Вывеска в магазине сделана при помощи программы Фотошоп, необходимо перевести в вектор (CorelDraw). Сроки очень сжаты, не больше недели.

CorelDRAW
13 лет назад
galinavdovenko
Галина 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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