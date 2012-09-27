Отрисовать стенд

Необходимо в очень короткие сроки от рисовать стенд,размеры:высота 200 см ширина 120 см.

Башня ОКО(нужен силуэт башни) на ней сверху человек в браслете(рука поднята чуть вверх и вперед,человек должен быть соизмерим с размерами башни. ).Нарисован логотип Power Balance и логотип ОКО с любой стороны(слева или справа).Качество изображения должно быть очень хорошим.