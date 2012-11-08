Наружная реклама

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен10 заявок1757 просмотров
#1$100

Разработать дизайн наружной рекламы для компании Vega Line натяжные потолки.

Приблизительное фото расположения приложены. Форма произвольная, основной акцент сделать на логотип.

Логотип приложен.

13 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Победитель конкурса

DESIGN_IDEAS
Филипп 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1
Филипп, большая умничка. Работает прекрасно, рекомендую всем.
Патимат профессионал своего дела! Рекомендую всем как грамотного и приятного в общении заказчика.

Заявки фрилансеров

DESIGN_IDEAS
Филипп 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Два баннера и указатель

    Есть исходник баннера 9000х2300 На его основе нужно создать: (одного персонажа - ребенка, требуется заменить) 1. Баннер 5000х3000 2. Баннер-указатель 1550х1000 3. Указатель 400х1000 ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вывеска магазина

    $50

    Нужно сделать несколько макетов для наружной рекламы (материал на который будет нанесена реклама - банерная сетка). СРОЧНО!

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформление платежного терминала

    $100

    Требуется оформить место приема платежей – терминал. К стене рядом с терминалом приложен информационный стенд с 4 карманами (1 А3, 3 А4). Используя скриншоты нужно сделать инструкцию по оплате госпошлин и использованию сдачи в удобной ...

    Наружная реклама7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! Реализация идеи для рекламы в графике

    Требуется реализовать графически существующую идею доя социальной рекламы. Должно получиться качественно, красиво и вдохновляюще. Картинки для рекламы вы подбираете сами. Сроки самые кратчайшие - должно быть готово завтра вечером. Спасибо всем заранее. Пожалуйста указывайте ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Промоавтомобиль, как "взрыв мозга"

    Ищу скромного гения, который хочет устроить взрыв мозга всем водителям Саратова своим новым дизайном промо-автомобиля клубной страховой компании "Клувер"! Задача оформить служебный автомобиль – НИВА классик: белого цвета. ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовать стенд

    Необходимо в очень короткие сроки от рисовать стенд,размеры:высота 200 см ширина 120 см. Башня ОКО(нужен силуэт башни) на ней сверху человек в браслете(рука поднята чуть вверх и вперед,человек должен быть соизмерим с размерами башни. ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн наружной рекламы

    Разработать дизайн наружной рекламы для компании Vega Line натяжные потолки. Приблизительное фото расположения приложены. Форма произвольная, основной акцент сделать на логотип. Логотип приложен.

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад