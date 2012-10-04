Оформление платежного терминала

Требуется оформить место приема платежей – терминал. К стене рядом с терминалом приложен информационный стенд с 4 карманами (1 А3, 3 А4). Используя скриншоты нужно сделать инструкцию по оплате госпошлин и использованию сдачи в удобной схематичной форме, предельно понятные и лаконичные. Необходимо также составить и проработать текст инструкций совместно со мной.