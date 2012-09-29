Вывеска в магазине сделана при помощи программы Фотошоп, необходимо перевести в вектор (CorelDraw). Сроки очень сжаты, не больше недели.
Промоавтомобиль, как "взрыв мозга"
Ищу скромного гения, который хочет устроить взрыв мозга всем водителям Саратова своим новым дизайном промо-автомобиля клубной страховой компании "Клувер"!
Задача оформить служебный автомобиль – НИВА классик: белого цвета.
Информация, которая должна быть на автомобиле, иллюстрации и рисунок "чистого" автомобиля, в прикрепленных файлах (.jpg). В начале работы я передам cdr файлы и качественные jpg.
Как все это разложить на видимой поверхности автомобиля: бока, капот, задняя часть, крыша? Планируем максимально "обтянуть" содержанием весь автомобиль, кроме запрещенных для этого мест (лобовое и заднее стекло, боковые передние стекла, функциональные части и т.д.).
Необходимо подготовить 3 варианта оформления. Отличаться они будут содержанием иллюстраций: полный набор элементов (1в); без иллюстрации "Человек с зонтом" (2в); без иллюстрации "Человек с зонтом" и кадров из комикса, но с новыми графическими элементами на основе логотипа Клувера (3в).
Требования:
сохранить расставленные приоритеты содержания
сохранить фирменный стиль (строго)
промо-автомобиль часто движется в "пробках", поэтому размер шрифта и расположение текста нужно подбирать под эти ситуации.
Надо учитывать, что нижняя часть автомобиля пачкается. Грязь может закрывать размещенные внизу "важную информацию", но это не страшно для "фоновых изображений" (картинки).
Результат в .cdr 13 версии.
Оплата: б/н по договору, ЯД, Райффайзенбанк.
К работе можно будет приступить на следующей неделе. Если мы успешно сработаем по этому макету, то по утвержденному макету нужно будет разработать дизайн еще двух промо-автомобилей "Клувера".
Покажите, пожалуйста, свои примеры подобных работ.
Прошу вас сразу сообщить ваши условия: гонорар и сроки.
Если в ответе на предложение вы пишите только "я заинтересован – свяжитесь со мной", то я "свяжусь" с вами вопросами "Где можно увидеть ваши примеры подобных работ?", "Какие ваши условия?". И пока вы будете отвечать, другой кандидат уже покажет свои примеры, сообщит условия и, может статься, удовлетворит мое любопытство так, что я сделаю его Исполнителем. Хотя ваше предложение лучше, но я об этом узнаю слишком поздно.
Прикрепляю пример "Как не надо делать"
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