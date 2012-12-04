Срочно! Реализация идеи для рекламы в графике

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен14 заявок253 просмотра

Требуется реализовать графически существующую идею доя социальной рекламы. Должно получиться качественно, красиво и вдохновляюще. Картинки для рекламы вы подбираете сами. Сроки самые кратчайшие - должно быть готово завтра вечером. Спасибо всем заранее.

Пожалуйста указывайте стоимость услуг.

13 лет назад
orient111
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$50
1 день
Все супер! Рекомендую!!
Все хорошо мой +

Заявки фрилансеров

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад