Требуется оформить место приема платежей – терминал. К стене рядом с терминалом приложен информационный стенд с 4 карманами (1 А3, 3 А4). Используя скриншоты нужно сделать инструкцию по оплате госпошлин и использованию сдачи в удобной ...
Вывеска магазина
Нужно сделать несколько макетов для наружной рекламы (материал на который будет нанесена реклама - банерная сетка).
СРОЧНО!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наружная реклама7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется реализовать графически существующую идею доя социальной рекламы. Должно получиться качественно, красиво и вдохновляюще. Картинки для рекламы вы подбираете сами. Сроки самые кратчайшие - должно быть готово завтра вечером. Спасибо всем заранее. Пожалуйста указывайте ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищу скромного гения, который хочет устроить взрыв мозга всем водителям Саратова своим новым дизайном промо-автомобиля клубной страховой компании "Клувер"! Задача оформить служебный автомобиль – НИВА классик: белого цвета. ...Наружная реклама2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вывеска в магазине сделана при помощи программы Фотошоп, необходимо перевести в вектор (CorelDraw). Сроки очень сжаты, не больше недели.Закрыт13 лет назад
Необходимо в очень короткие сроки от рисовать стенд,размеры:высота 200 см ширина 120 см. Башня ОКО(нужен силуэт башни) на ней сверху человек в браслете(рука поднята чуть вверх и вперед,человек должен быть соизмерим с размерами башни. ...Наружная реклама8 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать дизайн наружной рекламы для компании Vega Line натяжные потолки. Приблизительное фото расположения приложены. Форма произвольная, основной акцент сделать на логотип. Логотип приложен.Наружная реклама16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать креативный дизайн наклеек на автомобиль ГАЗ 3221 Газель.Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно доработать существующую графику. Не устраивает несколько моментов: 1. Дорога на рисунке не реалистична, не соблюдены пропорции между отрезками разделительной полосы (слишком частые полосы), нет текстуры на асфальте, нет теней. ...Закрыт13 лет назад
Вся информация по ссылке https://sites.google.com/site/doorhanirk/promo/naruzka/banner/ges Примеры работ обязательны. Приветствуется вдумчивый творческий подход и понимание особенностей наружной рекламы в т.ч. билбордовНаружная реклама16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Автомобиль Chevrolet Lacetti (Хэтчбек) красного цвета. Требуется разработать спортивно-сдержанный дизайн (unisex), цветовую гамму для оклейки не более 30% кузова автомобиля. Все доп-вопросы в Л\СНаружная реклама13 заявокЗакрыт13 лет назад