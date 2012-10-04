Главное слово, расположенное наверху: цветы Остальная текстовая информация в файле ТЗ.txt Фото магазина и размеры в файле Привязка.zip Осталные прикрепленные файлы - фото из портфолио, часть ...
Разработка баннера
Необходимо разработать наклейку на окно в магазин. Размер окна 125х66 см
Тематика медицинская. Подробное ТЗ при обсуждении.
Заявки фрилансеров
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