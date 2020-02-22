Проект банеров в замен старых на фасад детского игрового центра. Организация проводит детские праздники для детей с 2-11 лет. Будет смена названия и имиджа. Возможно сделать 3 Банера 250х420, 250х 520 с закрытием окон, и центральный ...
Графический дизайн для сервисного центра. Вывеска на фасад.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужен графический дизайн для фасада сервисного центра.
Весь материал в архиве.
Бюджет 1500-2000р
- Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Надо сделать макет информационного стенда для шиномонтажника с таблицей по затяжке болтов. С размером ширину 50 см, а высота, какая получится с учетом размера таблицы текст: Установщик! Проверь момент затяжки динамометрическим ключём! потом картинка с протяжкой и далее таблица: Моменты ...Наружная реклама37 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать макет для печати на баннере. Печататься буду на этом сайте [url=https://on-print.ua/catalog/m2_baner/]https://on-print.ua/catalog/m2_baner/[/url] Тематика: выпускной.Наружная реклама27 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен макет с фртопривязкой к месту. встаём в новыйТЦ и арендодатель просит сделать макет места с расстановкой оборудования.. Примерно как на фото. Все размеры есть.Наружная реклама15 заявокЗакрыт4 года назад
Здавствуйте, мы занимаемся производством кухонь и другой мебели. Нужно сделать банер, который будет висеть на входе в наш салон.Наружная реклама41 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте , Наталья ))) хотела бы заказать у вас дизайн Банера . Яркий , информативный для выставки и фотосессий в золотом стиле . Высылаю Вам образец который мне понравился по цветовой гамме , можно только побольше блёсток ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен макет для рекламного щита Использование фирменных цветов компании ТЗ в прикрепленных файлахЗавершен4 года назад
Стенка стенда состоит из четырех частей. Надо сделать макет для выставочного стенда их нескольких фотографий.Наружная реклама15 заявокЗакрыт4 года назад
Есть фотография, есть логотип; есть общие размеры стенда (на чертеже), нужно сделать макет в размер, разместив фотографию на нижней основной части (почистив номерной знак на авто) и логотип - на верхней части, также сделать превью ...Завершен4 года назад
Вечер добрый! Я хочу предложить вам разработку макета рекламы для билборд,вы оставляли отклик на мою заявки.Что надо от меня чтоб приступить к работеНаружная рекламанет заявокЗакрыт4 года назад