Нужно сделать фотопривязку островной торговой точки

Проект банеров в замен старых на фасад детского игрового центра. Организация проводит детские праздники для детей с 2-11 лет. Будет смена названия и имиджа. Возможно сделать 3 Банера 250х420, 250х 520 с закрытием окон, и центральный ...
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Нужен макет с фртопривязкой к месту. встаём в новыйТЦ и арендодатель просит сделать макет места с расстановкой оборудования.. Примерно как на фото. Все размеры есть.
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