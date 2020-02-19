Здравствуйте , Наталья )))

хотела бы заказать у вас дизайн Банера . Яркий , информативный для выставки и фотосессий в золотом стиле . Высылаю Вам образец который мне понравился

по цветовой гамме , можно только побольше блёсток ))) размер 2,5 высота и 4 метра ширина

текст нужно взять от старого Банера

только информация по сайту и Инстаграмм немного изменилась