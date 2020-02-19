Сделать макет таблички

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Надо сделать макет информационного стенда для шиномонтажника с таблицей по затяжке болтов.

С размером  ширину  50 см, а высота, какая получится с учетом размера таблицы

текст:

Установщик! Проверь момент затяжки динамометрическим ключём!

потом картинка с протяжкой

и далее таблица:

Моменты затяжки колесных гаек:

Внизу крупно:

ВНИМАНИЕ: Засорванные гайки, шпильки и секретки при откручивании колес шиномонтаж ответственности не несет.

4 года назад
alexwind177
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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