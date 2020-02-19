Печать на баннере

Проект банеров в замен старых на фасад детского игрового центра. Организация проводит детские праздники для детей с 2-11 лет. Будет смена названия и имиджа. Возможно сделать 3 Банера 250х420, 250х 520 с закрытием окон, и центральный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать макет для печати на баннере. Печататься буду на этом сайте https://on-print.ua/catalog/m2_baner/
Тематика: выпускной.
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