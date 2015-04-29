Макет билборда 3Х6 метров в стиле агитплаката

Добрый день,

Необходимо создать макет билборда в стиле агитплаката размерами 3Х6 метров для наружной рекламы

Тематика: окна.

Старый плакат во вложении

Текста по минимуму. Контакты остаются прежними. Логотип + короткий призыв. Его по всей видимости мы поменяем. Пока не могу сказать точно на что, потому, что это будет зависеть от картинки, которую вы подберете

Оплата после получения макетов в низком качестве/с водяными знаками и их согласования