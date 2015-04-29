Отрисовать сделать макет
Макет вывески
Нужно сделать макет вывески магазина на торговый центр. 4 слова + логотип на белом фоне.
От вас - опыт в наружной рекламе.
Предлагайте цены.
Заявки фрилансеров
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