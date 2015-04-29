Отрисовать сделать макет

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт2 заявки181 просмотр

Отрисовать сделать макет

10 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать прессволл

    Работа для начинающих. Нужно создать прессволл в Corel наподобие такого: http://goo.gl/WuBplA Разместить логотипы на белом листе и добавить в центре надпись. Срок - сегодня (6 мая) до 23:59.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн лайтбокса линзомата

    Нужно разработать дизайн для лайтбокса линзомата (торгового аппарата, продающего контактные линзы). Габаритный чертеж лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&amp;id=35 Технические требования для макета лайтбокса - http://www.unicum.ru/component/dropfiles/?task=frontfile.download&amp;id=99 Материал печати - оргстекло. ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет Билборда Сауны 6х3

    Приветствую Уважаемые фрилансеры! Задача сделать макет билборда для сауны. Набросок есть , но не устраивает девушка(Хочется как в примерах прикрепил) и сам по себе макет очень скучен, нужно сделать его более привлекательней ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать баннер и вывеску

    Создать баннер и вывеску для магазина, размещаться будет на фасаде здания. Все подробности –выбранному исполнителю. Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки.

    Наружная реклама24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн Лайтбокса

    $36

    Берем фото: http://dl2.joxi.net/drive/0004/2365/297277/150427/bd2e3341da.jpg Сверху вставляем название компании AZIMUTH итенресным шрифтом наподобие этого http://dl2.joxi.net/drive/0004/2365/297277/150427/7eafb441a5.jpg чуть ниже сам сайт www.azimuth-av.com и телефон Далее текстовка аля "подготовься к весеннему сезону с ...

    Наружная реклама20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка билборда 3*6 о продаже квартир

    $100

    Добрый день! Предлагаю поучаствовать в конкурсе на разработку наружного щита для строительной компании - застройщика ЖК Новое жегалово. Мы хотим объявить об акции, что мы снизили ипотеку до 8% на двухуровневые ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет плаката вклад в банке

    файл с тз вложен. Нужно совместить тематику дня Победы и весеннюю тематику, диз должен быть легким и привлекательным. Символика ВОВ – георгиевская лента, красные цвета, возможно фото городов героев (это ориентиры, ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать металлический трафарет

    В приложении логотип в векторе (AI) и то что нужно нарисовать. Сам трафарет должен получится монохромным (чёрно-белым). Сразу тестовый вопрос для потенциальных исполнителей: как будет выглядеть цифра ...

    Наружная реклама8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад