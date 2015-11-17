Настенные панели для оформления выставочного стенда

Приветствую!

Необходимо подготовить дизайн-макет для оформления выставочного стенда.

На панелях разместить информацию о трех компаниях (2панели+3панели+3панели) плюс еще одна панель - объединяющая, на ней разместить три логотопа этих компаний. Всего девять панелей плюс изображение для стойки-ресепшн.

Сроки - сжатые. Указывайте в заявках, пожалуйста, за какое время рассчитываете закончить и обязательно стоимость.

Оплата - ЯД или сбер.

Во вложении - пример чужого стенда с панелями, требования к дизан-макету от типографии и примерное представление от меня на основании имеющихся исходников.

Исходники (тексты, картинки, логотипы) вышлю исполнителю.