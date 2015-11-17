Настенные панели для оформления выставочного стенда

Техническое задание на разработку стенда аттракциона виртуальная реальность. Разработать внешний вид аттракциона для установки в торговых центрах, содержащего в себе площадку для проведения презентаций и подвесного спортивного кресла-ковша (для презентаций в сидячем положении). На данном этапе на рынке есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Необходимо подготовить дизайн-макет для оформления выставочного стенда.
На панелях разместить информацию о трех компаниях (2панели+3панели+3панели) плюс еще одна панель - объединяющая, на ней разместить три логотопа этих компаний. Всего девять панелей плюс изображение для стойки-ресепшн.
Сроки - сжатые. Указывайте в заявках, пожалуйста, за какое время рассчитываете закончить и обязательно стоимость.
Оплата - ЯД или сбер.
Во вложении - пример чужого стенда с панелями, требования к дизан-макету от типографии и примерное представление от меня на основании имеющихся исходников.
Исходники (тексты, картинки, логотипы) вышлю исполнителю.
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