Настенные панели для оформления выставочного стенда

Наружная рекламаЗавершен6 заявок172 просмотра
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Приветствую!

Необходимо подготовить дизайн-макет для оформления выставочного стенда.

На панелях разместить информацию о трех компаниях (2панели+3панели+3панели) плюс еще одна панель - объединяющая, на ней разместить три логотопа этих компаний.  Всего девять панелей плюс изображение для стойки-ресепшн.

Сроки - сжатые. Указывайте в заявках, пожалуйста, за какое время рассчитываете закончить и обязательно стоимость. 

Оплата - ЯД или сбер. 

Во вложении - пример чужого стенда с панелями, требования к дизан-макету от типографии и примерное представление от меня на основании имеющихся исходников. 

Исходники (тексты, картинки, логотипы) вышлю исполнителю. 

8 лет назад
Peninsula
Россия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
diz-r777
Игорь 
34 годаТаджикистан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Благодарю Игоря за сотрудничество!
Очень понравилось работать с Натальей С удовольствием буду рад сотрудничать и дальше
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