Плакат А3 для рекламы в транспорте

350х2300мм, макета нет но нужно нарисовать и нормально растянуть чтобы было по человечески и дровосека перерисовать с сходством 90%! Делать нужно с макета что прикреплен к работе и есть на сайте: http://ddmebel.by/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо разработать дизайн плаката для рекламы Мед. центра в транспорте. Формат А3
Содержание прикреплено к проекту.
Срок - до 17:00 20.11.2015
Оплата: Сбер, ЯД, WMR
Прошу указать стоимость в у.е. = 60 р.
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