Плакат А3 для рекламы в транспорте

Наружная рекламаЗавершен10 заявок184 просмотра
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Добрый день.

Необходимо разработать дизайн плаката для рекламы Мед. центра в транспорте. Формат А3

Содержание прикреплено к проекту.

Срок -  до 17:00 20.11.2015

Оплата: Сбер, ЯД, WMR

Прошу указать стоимость в у.е. = 60 р.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Все ок
Сотрудничеством остался доволен
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