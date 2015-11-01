Изготовление дизайн-макета исторического настенного стенда

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Необходимо изготовить дизайн-макет исторического настенного стенда. Размеры 1550*800. 

Трубопрокатный завод (sz-tz.ru) с историей более 120 лет. В наличии множество фотографии и информации о заводе за всю историю. Хотим сделать некий фото коллаж, рассказывающий историю завода от самого основания и до наших дней. 

Задача: придумать концепцию и сделать дизайн-макет.

8 лет назад
sztz
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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