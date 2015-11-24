Требуется концепт рекламного постера

# 1 — $ 40 # 2 — $ 5

Бюро переводов Simwell, ищет дизайнера, который придумает и реализует для нас 2-4 рекламных постера. Реклама будет висеть в лифтах башен Москва-Сити.

Нужна идея!

Информация по макету:

1) размер: ширина 460мм, высота 320мм;

2) CMYK;

3) будет размещаться в лайтбоксе, подсветка - теплый желтый цвет;

4) работу предоставить в редактируемом формате (ai, psd, и т.п.), чтобы в дальнейшем мы могли сами вносить правки;

5) логотип в приложении;

6) информация, которая должна присутствовать в макете содержится в старом рекламном постере (см. приложение);

7) идею необходимо придумать (стандартные глобусы, флаги и лица не интересуют).

Что касается идей: границ нет, предлагайте самые разнообразные варианты, не упирайтесь в шаблонные форматы - наша предыдущая реклама - это может быть крутой запоминающийся слоган, смешной комикс, игра слов, танцы пьяных панд и т.д. (пример юморного рекламного плаката приложен к объявлению). Желательно влить новогоднюю тематику.

Работы принимаются до 17 ноября включительно! Можно присылать по несколько работ .

Прилагаем наш предыдущий постер, который мы размещали - сделать нужно ЛУЧШЕ! Также прикладываем примеры тех работ, что нас не устроили (архив под названием "плохо").