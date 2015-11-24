Требуется концепт рекламного постера

$45
Наружная рекламаЗавершен9 заявок661 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$40
#2$5

Бюро переводов Simwell, ищет дизайнера, который придумает и реализует для нас 2-4 рекламных постера. Реклама будет висеть в лифтах башен Москва-Сити.

Нужна идея!

 

Информация по макету:

1) размер: ширина 460мм, высота 320мм;

2) CMYK;

3) будет размещаться в лайтбоксе, подсветка - теплый желтый цвет;

4) работу предоставить в редактируемом формате (ai, psd, и т.п.), чтобы в дальнейшем мы могли сами вносить правки;

5) логотип в приложении;

6) информация, которая должна присутствовать в макете содержится в старом рекламном постере (см. приложение);

7) идею необходимо придумать (стандартные глобусы, флаги и лица не интересуют).

Что касается идей: границ нет, предлагайте самые разнообразные варианты, не упирайтесь в шаблонные форматы - наша предыдущая реклама - это может быть крутой запоминающийся слоган, смешной комикс, игра слов, танцы пьяных панд и т.д. (пример юморного рекламного плаката приложен к объявлению). Желательно влить новогоднюю тематику.

Работы принимаются до 17 ноября  включительно! Можно присылать по несколько работ.

 

Прилагаем наш предыдущий постер, который мы размещали - сделать нужно ЛУЧШЕ! Также прикладываем примеры тех работ, что нас не устроили (архив под названием "плохо").

UPD: конкурс продлен до 23 числа!

8 лет назад
RooT1k
Андрей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
malinka2903
Алина 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1
Спасибо за отличную работу!
Очень приятный заказчик. Все выплачено, спасибо
Elizaveta_First
Елизавета 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
#2
Спасибо за отличную идею!
Заказчик отличный,задание интересное,оплата моментальная!
Заявки фрилансеров
malinka2903
Алина 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1
Elizaveta_First
Елизавета 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
#2
  • Похожие заказы

  • Настенные панели для оформления выставочного стенда

    Приветствую! Необходимо подготовить дизайн-макет для оформления выставочного стенда. На панелях разместить информацию о трех компаниях (2панели+3панели+3панели) плюс еще одна панель - объединяющая, на ней разместить три логотопа этих компаний.  Всего девять панелей плюс изображение для стойки-ресепшн. Сроки ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Аттракцион виртуальная реальность

    Техническое задание на разработку стенда аттракциона виртуальная реальность.  Разработать внешний вид аттракциона для установки в торговых центрах, содержащего в себе площадку для проведения презентаций и подвесного спортивного кресла-ковша (для презентаций в сидячем положении).  На данном этапе на рынке есть ...

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн наклеек для окон офиса

    Требуется разработать (нарисовать) макеты для наружной полупрозрачной плёнки, клеящейся на окна офиса. Размер оплаты - по согласованию. ТЗ предоставлю после первичной переписки. Первый предложенный вариант (мне не подходит) для ясности прикрепляю.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Листовка А5

    Требуется создать красивую рекламную листовку-памятку со списком клавиатурных комбинаций Windows, и контактной информацией службы компьютерной помощи. Необходимо учитывать что листовка создается для людей слабо разбирающихся в компьютере. Логотипы и реквизиты компьютерного сервиса предоставлю исполнителю. Листовка двухсторонняя. Общий дизайн должен ...

    Наружная реклама4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка рекламного баннера

    $75

    Техническое задание на рекламный баннер. Необходимо нарисовать рекламный баннер о продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения вдоль автодороги размером 6 метров Х 3 метра. Необходимая информация: Коттеджный поселок в лесу 250 тыс и участок Ваш Все коммуникации, ижс, ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать красиво и читабельно объявление.

    Нужно нарисовать красиво объявление что бы его потом можно было размещать  на стене в контакте и в одноклассниках. Подойти со вкусом что бы обращали на него внимание.   Текст объявления :  [b]ВНИМАНИЕ!!!  Империя обуви Объявляет о возможности с 03.11.15 приобретенияобуви ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Стикер

    Это клеющийся стикер на дверь в магазине Размер 100 на 130 мм Идея такая Сексуальный силует девушки Можно без деталий лица и прочее , просто силует - форма По середине имя BLUE в облаке FOR MEN ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн баннера

    Нужно сделать баннер на фасад магазина. Баннер должен сообщать о наличии в продаже охлажденного мяса - свинины, с ярлыком "от 70 руб/кг". Из пожеланий: по-классике аппетитный кусок свинины, красивый гармоничный дизайн. Находиться баннер будет по ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Стильное и интересное решение, как оформить фасад здания в виде флага

    Нужно стильное и интересное решение, как оформить фасад здания(2 прикрепленных файла-без оформления) (видеостены в ТЦ, медиафасады, цифровые билборды) (примеры- прикрепленные файлы)

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад