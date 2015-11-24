Требуется концепт рекламного постера

Приветствую! Необходимо подготовить дизайн-макет для оформления выставочного стенда. На панелях разместить информацию о трех компаниях (2панели+3панели+3панели) плюс еще одна панель - объединяющая, на ней разместить три логотопа этих компаний. Всего девять панелей плюс изображение для стойки-ресепшн. Сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюро переводов Simwell, ищет дизайнера, который придумает и реализует для нас 2-4 рекламных постера. Реклама будет висеть в лифтах башен Москва-Сити.
Нужна идея!
Информация по макету:
1) размер: ширина 460мм, высота 320мм;
2) CMYK;
3) будет размещаться в лайтбоксе, подсветка - теплый желтый цвет;
4) работу предоставить в редактируемом формате (ai, psd, и т.п.), чтобы в дальнейшем мы могли сами вносить правки;
5) логотип в приложении;
6) информация, которая должна присутствовать в макете содержится в старом рекламном постере (см. приложение);
7) идею необходимо придумать (стандартные глобусы, флаги и лица не интересуют).
Что касается идей: границ нет, предлагайте самые разнообразные варианты, не упирайтесь в шаблонные форматы - наша предыдущая реклама - это может быть крутой запоминающийся слоган, смешной комикс, игра слов, танцы пьяных панд и т.д. (пример юморного рекламного плаката приложен к объявлению). Желательно влить новогоднюю тематику.
Работы принимаются до 17 ноября включительно! Можно присылать по несколько работ.
Прилагаем наш предыдущий постер, который мы размещали - сделать нужно ЛУЧШЕ! Также прикладываем примеры тех работ, что нас не устроили (архив под названием "плохо").
UPD: конкурс продлен до 23 числа!
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