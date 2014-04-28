Продающая листовка

Задача: Создать продающую листовку формат А4

Место размещения: Доски для объявлений в подъездах.

Цель: Захват внимание, совершение действия- звонок.

Тема: Светодиодные лампочки для дома со стандартными цоколями

Что есть:

1. Наброски тезисов и заголовков.

2. Фото флагманов

3.Преимущества продукта

4. Несколько преимуществ "почему у нас"

От вас требуется все хорошо оформить для печати, подобрать цветовую гамму, правильно все расположить.

Просьба указывать сразу сроки и стоимость. Писать только в ветке проекта.

В ЛС, Скайпе, почте или еще где то отвечать не буду, прошу не тратьте не свое ни мое время.

С уважением, DanilaEjov