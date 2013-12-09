Разместить 2 объявления на 50 досках

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт3 заявки145 просмотров

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Имеется необходимость размещения 2-х объявлений на 50 более менее известных досках в интернете, с возможностью ежедневного обновления для поднятия в поиске (т.к. специфика объявлений подразумевает большую конкуренцию и как следствие опускается вниз по поиску). Кто готов взяться, предлагайте Ваши условия и стоимость.

11 лет назад
laa2412
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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