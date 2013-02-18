Реклама подросткового сайта.

Создать по макету дизайн листовки. Листовка-гармошка, формат а4 сложенный в два раза. На каждой из шести страниц заголовок, картинка, текст, скидочный купон. Указывайте цену, сроки и премеры, если есть. Если примеров нет, то мой проект поможет расширить ваше ...
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