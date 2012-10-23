Создать баннер для турфирмы

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Завершен1 заявка173 просмотра

Создать вертикальный баннер

13 лет назад
Bounty_travel
Алина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро и в срок :) Продолжаем сотрудничать! Рекомендую
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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