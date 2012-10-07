Листовка А5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт24 заявки254 просмотра

Нужна листовка формата А5 для шинного центра, 6 одинаковых макетов, но с разными адресами и телефонами. Нужна красивая картинка, с шинами и дисками, привлекающая внимание. Нужно сегодня. Подробнее в личку. Переписку веду только с профессионалами, имеющими портфолио. Бюджет 30уе.

13 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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