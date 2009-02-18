Увеличить рисунок для биллборда

Задание: Увеличить фотографию в исходнике PSD размером 600Х300 с разрешением 300dpi, что бы она была пригодна для качественной печати на щите 6 на 3 метра.

Просьба обращаться только специалистам. Предложения без цены не рассматриваю.

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Оплата гарантирована, после приема вашей работы типографией. Отзыв тоже.

Внешний вид биллборда - http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/505885.html#item

Спасибо всем за понимание!